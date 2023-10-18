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Gündem Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! 'Tamamen aynı fikirdeyim'
Gündem

Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! 'Tamamen aynı fikirdeyim'

Yeniakit Publisher
2023-10-18 23:42:00 - 2023-10-18 23:48:50
Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! 'Tamamen aynı fikirdeyim'

Sanat dünyası, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Gazze'de bulunan el-Ehli Baptist hastanesine düzenlediği saldırıya tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterirken, Fazıl Say da yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini alıntılayarak, İsrail’in katliamına karşı çağrı yaptı.

İsrail'in Gazze’de bulunan hastaneyi vurmasının ardından Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ABD yapımı bombayla düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum.” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

"Sağduyulu açıklama için teşekkürler"

Piyanist Fazıl Say da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haberini paylaşarak, “Tamamen aynı fikirdeyim. Teşekkürler bu sağduyulu açıklama için. Tüm insanlar bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapmalı. Netanyahu savaş suçu, soykırım, katliamlar suçundan yargılanmalıdır. Filistinlilere özgürlük. İnsanlık için. Yeter artık bu vahşet! Hastane bombalamak ne demek? Tüm dünya barış için bu çağrıya kulak vermeli!” sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail tepkisine destek verdi.

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Insanlik, milli guvenlik, huzur, baris, onur, milli gurur,degerlerimiz, sevinc-kederlerilimiz, siyonist empertslizmin ulkemize yonelik tehdieri vs HEPIMIZIN KADERI ORTAK AYNI GEMIDEYIZ....INSALLAH MILLI BIRLIK VESILESI OLUR TUM ACILAR
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