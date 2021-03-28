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Gündem Fazıl Say seküler mahalleyi birbirine düşürdü!
Gündem

Fazıl Say seküler mahalleyi birbirine düşürdü!

Evlendikten sonra eşiyle ayrı evde yaşayan Fazıl Say seküler mahalleyi ikiye böldü. Say'a birkaç isim destek verirken, aile kurumunun tek çatı altında olması gerektiğini söyleyen ünlü isimler de tepki gösterdi. Son olarak Zeynep Beşerler, "Aile dediğin şey aynı çatı altında olmaktır. Yoksa ailenin bir anlamı var mı?" ifadesini kullanarak Fazıl Say'a gönderme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 12:21:00 -
Fazıl Say seküler mahalleyi birbirine düşürdü!

Ece Dağıstan ile Fazıl Say, evlendikten sonra ayrı evlerde yaşamaya devam ettiklerini açıklayınca eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Seküler mahalle de bu konuda ikiye bölündü. Bir grup çifti desteklerken diğer grup ise böyle bir evliliği tasvip etmedi.

Son olarak oyuncu Zeynep Beşerler de konuya dair değerlendirmede bulundu. Armutlu’da görüntülenen Beşerler'e Say ve Dağıstan'ın açıklaması soruldu. Hürriyet'in haberine göre, oyuncu konuyla ilgili, “Allah korusun o zaman boşanmış olurdum. Aile dediğin şey aynı çatı altında olmaktır. Yoksa ailenin bir anlamı var mı?” yorumunu yaptı.

Say'ın açıklamasını yorumlayan yiyatro sanatçısı Ferdi Merter'in kızı Almula Merter de, "Bu şekilde bir yaşamla evlilik kurumunun adı kirletilmiş oluyor. 10 yıl önce biz de atıp tutuyorduk haklar, özgürlük filan diye ama böyle bir şeyin olmadığını anladım. Aile birliğinin temelinde saygı, sevgi ve birlikte yaşamak vardır. Evlilik tek çatı oluşturmaktır." demişti.

Şarkıcı Safiye Soyman ise, "Fazıl’ın sanatını çok severim ama bu görüşlerini onaylamıyorum. O ilk günkü heyecanı korumaya çalışıyorlar galiba ama bana ters." yorumunu yapmıştı.

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Yorumlar

Vedad

Kovid 19 varya. Arkadaş online uzaktan tıklayacaktır.
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Feridun amca

Bunlar herhalde canları çektiğinde cinsel birliktelik için evlenmiştir.Aile hayatında böyle birliktelik olmaz, her sıkıntıyı ve güzelliği beraber paylaşmak gerekir.
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