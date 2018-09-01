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Fazıl Say: Erdoğan aradı, çok sıcak bir tonda konuştu

Fazıl Say, annesinin cenazesinden bir kaç saat sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye için kendisini aradığını ve çok samimi, sıcak bir tonda taziyelerini ilettiğini söyledi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:42
Fazıl Say: Erdoğan aradı, çok sıcak bir tonda konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesinin vefatı dolayısıyla Fazıl Say’ı aradı, taziyelerini iletti. Ertuğrul Özkök, "Daha önemlisi aradığında sesi nasıldı, ne dedi, bunu merak ediyordum." diyerek Fazıl Say'a detayları sordu.

"ÇOK SAMİMİ, ÇOK SAHİPLENİCİ, ÇOK GERÇEKTİ"

Fazıl Say, "Cumhurbaşkanı'nın sesi Çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti...” dedi ve şöyle devam etti:

"TAZİYELERİNİ SICAK BİR TONDA İLETTİ"

“Cumartesi cenazeden birkaç saat sonra aradı. Taziyelerini çok samimi, sıcak bir tonda, çok gerçek bir şekilde iletti. Ben de teşekkür ettim bu güzel davranışa, ‘Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim’ dedim."

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 10:42
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YORUM YAZ

  • maraşlımaraşlı17 dk önce
    Adı üzerinde cumhurbaşkanı , yani halkın başkanı , gereğini yapmış , hangi fikirde olursa olsun herkese eşit mesafeli birisi , doğrusuda buydu helal sana reis ,
Bugünkü Akit

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