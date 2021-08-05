Fazıl Say AK Parti'yi hedef aldı! FETÖ'cü internet sitesi manşete taşıdı

Zillet ittifakı ve FETÖ'cüler orman yangınlarından bile medet umar hale geldi. Piyanist Fazıl Say'ın AK Parti'yi hedef alan açıklamalarını FETÖ'cü site manşetine taşıdı.

FETÖ'cü sitede yer alan haber şöyle:

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, orman yangınlarını felakete dönüştüren iktidar partisi AK Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Türkiye’yi sarsan orman yangınları sonrası hükûmete yönelik eleştirileriyle dikkati çeken ünlü piyanist Fazıl Say yeni paylaşımlarda bulundu.

Say şahsi Twitter hesabında, “Kendileri inanıyor mu ‘Güçlü Türkiye’ deyimine? Pandemide en parasız, en zor günlerde, IBAN gösterilmişti üstüne! Hatırlıyor mu? Şu yangınlardaki beceriksiz duyarsız, aciz hali, paramızın erimesini, insanlarımızın küçümsenmesini? Anlıyor mu? Evet! Anlıyor! Yine de yapıyor, Neden?” diye sordu.

“Yapamıyorsa gidecek”

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) “sadece hükûmet” olduğunu vurgulayan Fazıl Say, şöyle devam etti

Ben bu milletin yanındayım, tüm dünyada, dürüstçe, sanatımla, elimden geldiğince; devletimin de yanındayım , Türk kültürünün dünyada savunucusuyum, hiçbiri yalan değildir.

Ama kardeşim sen de şunu kabulleneceksin; #AkpDevletDeğildir. Sadece hükûmettir. Yapamıyorsa gidecek!”



Kendileri inanıyor mu “Güçlü Türkiye” deyimine?

Pandemide en parasız, en zor günlerde, iban gösterilmişti üstüne! Hatırlıyor mu? Şu yangınlardaki beceriksiz duyarsız, aciz hali, paramızın erimesini, insanlarımızın küçümsenmesini? Anlıyor mu? Evet! Anlıyor! Yine de yapıyor, Neden?