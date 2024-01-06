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Gündem Faylar uyandı! Deprem beklenmeyen yerler için korkutan iiddia
Gündem

Faylar uyandı! Deprem beklenmeyen yerler için korkutan iiddia

Yeniakit Publisher
2024-01-06 15:37:00 -
Faylar uyandı! Deprem beklenmeyen yerler için korkutan iiddia

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, fay hatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çetin, "'Deprem olmaz' dediğimiz yerlerde faylar harekete geçti" dedi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, fay hatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çetin, "'Deprem olmaz' dediğimiz yerlerde faylar harekete geçti" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de, özellikle son yıllarda meydana gelen depremler, faylar konusundaki endişeleri artırdı. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün güncel fay haritasına göre, Türkiye'de 500'den fazla diri fay bulunuyor. Bu faylardan bazıları, 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip.

Deprem tehlikesi arttı

Uzmanlara göre, son depremler, faylar konusundaki riski artırdı. MTA'nın yaptığı araştırmalara göre, Türkiye'de 2030 yılına kadar 7 büyüklüğünde bir deprem olma olasılığı yüzde 60'a ulaşıyor.

Depreme hazırlıklı olun

Depremlere hazırlıklı olmak, can ve mal kayıplarını en aza indirmek için önemli. Deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgi edinmek, deprem çantası hazırlamak ve güvenli bir yaşam alanı oluşturmak, depremlere karşı hazırlıklı olmak için alınabilecek önlemler arasında yer alıyor.

Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantasında, temel ihtiyaçlar için gerekli olan malzemelerin yanı sıra, ilk yardım malzemeleri, fener, pille çalışan radyo, battaniye, su ve yiyecek gibi malzemeler yer almalıdır.
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Deprem anında ne yapmalı?

Deprem anında, sakin kalmak ve panik yapmamak önemlidir. Deprem çantasının bulunduğu yere doğru gitmek ve çantayı almak, depremden sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemelere ulaşmak için önemlidir. Deprem anında, eğer bina içindeyseniz, sağlam bir yere saklanmak ve başınızı ve boynunuzu korumak gerekir. Deprem anında, dışarıdaysanız, açık alana gitmek ve binalardan ve ağaçlar gibi nesnelerden uzak durmak gerekir.

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