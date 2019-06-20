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Faydalı böceklerle ormanlar koruma altında

Zonguldak’ta ormanlar faydalı böceklerle korunacak.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:59
Faydalı böceklerle ormanlar koruma altında

Zonguldak’ta ormanlar faydalı böceklerle korunacak.


Ormanların en büyük düşmanlarından biri olan zararlı böcek ve hastalıkların tahribatı, dumansız yangın olarak adlandırılıyor. Zararlılar, ormanlara yangından daha fazla zarar veriyor. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğü sınırlarındaki Orman Zararlıları İle Biyolojik Mücadele Laboratuvarı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Bölge Müdür Yardımcısı Cevdet Çiçek, Devrek Orman İşletme Müdürü Bekir Değirmenci, Fidanlık Müdürü Şenol Çakmaklı, Fidanlık Şefi Yakup Aksoy ve Fidanlıkta çalışan Danışman Mühendislere, Orman Mühendisi Cansın Taşdeler yapılan üretim çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Devrek Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki Beldibi, Akçasu, Sarıgöl, Tefen, Buldandere ve Babadağ Şefliklerinde toplamda 80 adet feromon tuzakları asılıp çalışmalara başlanarak, doğadan yırtıcı (Thanasimus formicarius) komando ve kabuk böcekleri Ips sexdentatus (12 Dişli Çam Kabuk Böceği) ve Pityokteines curvidens (Büyük Göknar Kabuk Böceği)) feromon tuzaklarıyla tekniğine uygun toplandı. Laboratuvar ortamına getirilen bu böcekler 40 gün sonra en az 20 kat olacak şekilde doğaya geri salınacak.


Mayıs ayında üretimine başlanan, böceklerin uygun ortam koşulları altında üretim aşamalarına göre her gün beslemeleri yapılarak, büyümeleri sağlanıyor. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü programı 5000 yırtıcı böcek, hedefi bu sayının daha üstü olup, Eylül ayının sonuna kadar sürecek olan bu çalışmalarımızla kimyasal metotla mücadele yerine biyolojik mücadelenin önemi vurgulanarak çalışmalara devam edilecek.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:59
  1. doğa

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