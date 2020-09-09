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Sağlık Faydalarıyla şaşırtıyor: Üzüm çekirdeğinin inanılmaz faydaları
Sağlık

Faydalarıyla şaşırtıyor: Üzüm çekirdeğinin inanılmaz faydaları

Üzüm, yaz aylarının vazgeçilmez bir meyvesi. Peki üzüm çekirdeğinin sağlığa çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz? İşte üzüm çekirdeğinin sağlığa inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-09-09 02:54:00 -
Faydalarıyla şaşırtıyor: Üzüm çekirdeğinin inanılmaz faydaları

Oldukça sık tüketilen üzüm, yaz aylarının vazgeçilmez bir meyvesidir. Çok fazla kişi tarafından bilinmese de üzüm çekirdeği de insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlar. Güçlü bir antioksidan olan üzüm çekirdeği, ilaç sanayinde de kullanılmaktadır. Uzmanlar, üzüm çekirdeğinin damar tıkanıklığını önlediğini ve kalp sağlığını koruduğunu söylemektedir. Ayrıca yapılan birçok araştırma, üzüm çekirdeğinin birçok enfeksiyona karşı birebir geldiğini göstermiştir.

Peki üzüm çekirdeği nelere iyi gelir? İşte üzüm çekirdeğinin inanılmaz faydaları...

- İçerdiği beta karotein maddesi ile birlikte düzenli tüketildiğinde, zararlı besinlerle vücuda giren maddeler ile savaşır.

- Kireçlenme, egzema, cilt problemleri, kolit, idrar yolu enfeksiyonu, sinüzit ve gastrit gibi rahatsızlıklara karşı birebirdir.

- Göz sağlığına oldukça faydalıdır.

- Bağırsak ve böbrekleri temizler. Böbreklerde taş ve kum oluşmasını önler.

- Sağlıklı hücre sayısını arttırır, vücuttaki serbest radikalleri azaltır.

- Damar tıkanıklığını azaltır, kalp sağlığını korur. Uzmanlar, kalp rahatsızlığı olan kişilerin mutlaka üzüm çekirdeği tüketmesi gerektiğini söylemektedir.

- Kan dolaşımını olumlu etkiler. Dolaşımı hızlandırır.

- Kemik sağlığına iyi gelir.

- Yaşlanmayı önler; ciltte oluşma ihtimali olan sivilce ve aknelerin tedavisinde kullanılabilir.

- Saç köklerindeki ölmüş derilerin sayısını azaltır, saçlara canlılık kazandırır.

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