Faydaları şıklığını bile geride bırakan nefis bir bitki: Altın otu

Bugünkü konuğumuz, son yıllarda evlerde süs bitkisi olarak kurutulmuş haliyle boy gösteren, özel günlerde buketler halinde başroldeki yerini alan, aslında bu şıklığının ardından hiç bilmediğimiz onlarca fayda da bulunan bir ot, altın otu.

Adı gibi pırıl pırıl bu otu tüm yönleriyle tanıyınca, altın otunun faydalarını, nasıl kullanıldığını öğrenince siz de hemen denemek isteyebilirsiniz, baştan söyleyelim.

Altın otu nedir?

Sapsarı çiçekleriyle kilometrelerce uzaktan bile fark edilebilen bir bitki altın otu. Uzun sapları olan bu bitkinin çiçekleri bu sapların en üst kısmında, şemsiyeye benzer bir şekilde dağılım gösteriyor, kendine has bu harika görüntüsü nedeniyle süs bitkisi olarak sıkça kullanılıyor.

Altın otu nerelerde yetişir?

Şanslıyız ki bu ot, ülkemizin dört bir yanında kolayca yetişebiliyor. Farklı bölgelerde mayasıl otu, altın çiçek, güneş çiçeği ve dalak otu gibi bambaşka isimlerle de anılabiliyor.

Boyu yaklaşık 50-60 santimetrelere kadar çıkabilen bu otun popüler olmasının bir sebebi de çiçeklerinin kuruduktan sonra bile o hoş sarı rengini koruyabilmesi. Ama aslında daha da popüler olması gereken bir yanı var ki, o da faydaları... Buyurun sizi hiç merakta bırakmadan altın otu ne işe yarar, anlatalım.

Altın otu faydaları nelerdir?

Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler gösteriyor

Özellikle mide öz suyunun artmasına destek olarak sindirim problemi yaşayanlara yardımcı oluyor.

Hazımsızlığa kısa sürede çözüm oluyor.

Yemeklerden sonra oluşan şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunlarla baş etmede en doğal çözümlerden biri olarak görülüyor.

İdrar söktürücü bir etki gösteriyor

Altın otu, ölçülü bir şekilde kullanıldığında idrar söktürüyor ve ödem atılmasına yardımcı oluyor.

Eklem ağrılarına iyi geliyor.

Eklem ağrılarının dinmesine, romatizmal ağrıların azalmasına destek oluyor.

Pankreas, böbrek ve safra kesesinin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor

Bu organlardan vücudun ihtiyaç duyduğu salgıların sağlıklı bir şekilde salgılanmasını sağlıyor.

Safra kesesi ve böbreklerde oluşabilecek taş sıkıntısının önüne geçiyor.

Ancak bu çok ciddi bir etki olduğundan böbreklerinde ya da safra kesesinde taş olanların asla bilinçsizce bu otu kullanmamaları, mutlaka doktorlarına danışmaları büyük önem taşıyor.

Zayıflamak isteyenlere yardımcı oluyor.

Özellikle çay olarak tüketildiğinde vücudun yağ yakmasını kolaylaştırdığı söyleniyor.

Güçlü antioksidan özellikler gösteriyor.

Bu sayede cildi kir ve mikroplardan arındırdığı, cildin daha sıkı olmasını sağladığı da biliniyor.

Cildin nemlenmesini sağlıyor.

Bu sayede uzun vadede cilt üzerinde yaşlanma karşıtı bir etki oluşturuyor.

Basur (hemoroid) ve prostat gibi sorunlara da iyi geldiği söyleniyor

Altın otunun bu özellikleri oldukça güçlü olduğundan, etkilerinden yararlanmaya başlamadan önce tabii ki doktorunuza danışmanız ve doktorunuzun önerileri doğrultusunda hareket etmeniz büyük önem taşıyor, bizden hatırlatması.

Altın otu nerelerde bulunur?

Altın otunun faydalarını görünce onu hemen denemek istemiş olabilirsiniz, çok da haksız sayılmazsınız. O zaman gelelim, şu an kafanızda oluşmuş olabilecek soruların yanıtlarına. "Altın otu nerelerde bulunur?" derseniz, başta da söylediğimiz gibi kendisi ülkemizin dört bir yanında yetişebilen, farklı iklim tiplerine uyum sağlayabilen bir bitki. Dolayısıyla onu güvenilir aktarlardan ya da organik ürün reyonu bulunan marketlerden ve online satış sitelerinden kolayca temin edebilirsiniz.

Altın otu nasıl kullanılır, tüketilir?

Nasıl kullanılacağına gelince, altın otu genel olarak kurutulmuş bir şekilde ve çayı yapılarak kullanılır. Altın otu çayı yapmak için sadece kurutulmuş altın otu çiçeklerine ve suya ihtiyacınız var. 1 yemek kaşığı kurutulmuş altın otu çiçeğini 400-500 mililitre kadar kaynatılmış suyun içine atın ve bu şekilde 10 dakika kadar demlendirin. Ardından süzerek afiyetle içebilir, bunu özellikle sindirim problemlerinizi aşmak için değerlendirebilirsiniz.

Altın otunun bir diğer kullanımı yağ olarak harici kullanılmasıdır. Altın otu yağı da tabii ki yine aktarlardan kolayca ulaşabilir, özellikle cildinizi nemlendirmek, gözeneklerinizi temizlemek ve sıkılaştırmak için kullanabilirsiniz. Kullanırken içine 1'e 1 ölçüsünde doğal zeytinyağı da eklerseniz cildiniz çok daha fazla nemlenecektir, bizden söylemesi.

En popüler kullanımlarından biri de kurutulmuş halini süs bitkisi olarak değerlendirmek tabii, söylemeden geçmiş olmayalım.

Yan etkisi varsa, öğrenmek gerek: Altın otu zararları

Altın otunun bilinen ciddi bir yan etkisi ya da zararı bulunmuyor. Ama faydalarında da gördüğünüz gibi böbreklerden safra kesesine dek birçok organımıza etkisi olduğundan mutlaka ölçülü bir şekilde tüketmek büyük önem taşıyor. Aksi halde faydaları bir anda zarara dönüşebilir ve vücudunuza zarar vermeye başlayabilir.

Özellikle böbrek yetmezliği, safra kesesinde taş gibi ciddi rahatsızlıklarınız varsa yukarıda da söylediğimiz gibi dikkati asla elden bırakmamalı, doktorunuza danışmadan altın otu da dahil olmak üzere hiçbir bitkiyi düzenli olarak tüketmeye başlamamalısınız.

Aynı şekilde hamilelik dönemindeki kadınların, tansiyon ve şeker gibi hastalıklara sahip olanların da tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmalarında fayda var, hatırlatmış olalım.