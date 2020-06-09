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Sağlık

Faydaları saymakla bitmiyor! Şifa deposu ıspanağın bilinmeyen faydaları...

Amaranthaceae familyasından olan ıspanak, karoten-B maddesi bakımından zengin olan nadir besinlerden biridir. Kemik yapısını güçlendirmeden cilt sağlığına kadar birçok faydası bulunan ıspanak, vitamin deposu olmakla beraber manganez, demir, magnezyum ve bakır gibi maddeler bakımından da oldukça zengindir. Peki ıspanağın faydaları nelerdir? Ispanak nelere iyi geliyor? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-06-09 22:03:00 -
Faydaları saymakla bitmiyor! Şifa deposu ıspanağın bilinmeyen faydaları...

Kemik sağlığına birebir geldiği bilinen ıspanak, karoten-B maddesi açısından zengin olan nadir besinlerden biridir. Bol miktarda A,C,K ve E vitaminleri içermesinin yanı sıra manganez, demir, magnezyum ve bakır gibi maddeler bakımından da oldukça zengindir. İşte ıspanağın bilinmeyen faydaları...

- İçerdiği yüksek magnezyum ile birlikte metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar. Kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir.

- Ispanağın kansızlığı önleyici özelliği bulunmaktadır. Aynı zamanda vücuttaki demir seviyesini dengeler, böylelikle beyin sağlığına da iyi gelir.

- Ağız ve diş sağlığına da faydalı bir besindir. Diş minesini güçlendirir, diş kaybını önler.

- İçerdiği A,C,E ve K vitaminleri ile birlikte cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar, yaşlanmayı geciktirir.

- Kemik sağlığına birebir gelmektedir. Özellikle kemik erimesi riskini önler. Kemiklerin ve kasların yapısını güçlendirir.

- Kandaki hücrelerin seviyesini düzenler. Yüksek tansiyon ve kötü kolesterol gibi sağlık sorunlarının yaşanmasını engeller.

- Tüm kanser hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

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