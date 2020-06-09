Faydaları saymakla bitmiyor! Şifa deposu ıspanağın bilinmeyen faydaları...

Kemik sağlığına birebir geldiği bilinen ıspanak, karoten-B maddesi açısından zengin olan nadir besinlerden biridir. Bol miktarda A,C,K ve E vitaminleri içermesinin yanı sıra manganez, demir, magnezyum ve bakır gibi maddeler bakımından da oldukça zengindir. İşte ıspanağın bilinmeyen faydaları...

- İçerdiği yüksek magnezyum ile birlikte metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar. Kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir.

- Ispanağın kansızlığı önleyici özelliği bulunmaktadır. Aynı zamanda vücuttaki demir seviyesini dengeler, böylelikle beyin sağlığına da iyi gelir.

- Ağız ve diş sağlığına da faydalı bir besindir. Diş minesini güçlendirir, diş kaybını önler.

- İçerdiği A,C,E ve K vitaminleri ile birlikte cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar, yaşlanmayı geciktirir.

- Kemik sağlığına birebir gelmektedir. Özellikle kemik erimesi riskini önler. Kemiklerin ve kasların yapısını güçlendirir.

- Kandaki hücrelerin seviyesini düzenler. Yüksek tansiyon ve kötü kolesterol gibi sağlık sorunlarının yaşanmasını engeller.

- Tüm kanser hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.