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Gündem Fay hattı boyunca yarıklar oluştu! Bir ilde panik
Gündem

Fay hattı boyunca yarıklar oluştu! Bir ilde panik

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, fay hattı boyunca oluşan yarıklar, halk arasında paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:26:00 -
Fay hattı boyunca yarıklar oluştu! Bir ilde panik

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 2 yıl önce toprağın göçmesiyle oluşan irili ufaklı obruklar ile fay hattı boyunca oluşan yarıklar, bölgede yaşayanları tedirgin ediyor.

Bolvadin'e bağlı Şıhlar Mahallesi'nde 2 yıl önce meydana gelen yüzey deformasyonundaki yarıklar, artmaya ve genişlemeye başladı.

Yarıklar nedeniyle birçok ev ve eklentileri zarar görürken, bölgedeki mezarlıkta da tahribat oluştu.

Birçok ev ile bölgedeki mezarlıklarda yarıklara neden olan yüzey deformasyonları mahalleliyi tedirgin ediyor.

Derinliği 6 metreyi bulan obruklarda önlem alınmasını isteyen mahalle sakini Hasan Kandemir, şunları söyledi:

''Bazı obrukların 5- 6 metre derinliği var. Buraya bir adam düşse çıkamaz. Bu yarıklar böyle gidiyor. Bizim evler de aynen böyle çatlak, delik. İmkanımız olmadığı için mecbur evlerde duruyoruz. Bu kabirlerin de düzenlemesi gerekiyor."

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