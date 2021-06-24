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Spor Favre kararını verdi: İmzayı atıyor! 3 yıllık sözleşme
Spor

Favre kararını verdi: İmzayı atıyor! 3 yıllık sözleşme

İsmi Fenerbahçe ile anılan Lucien Favre'nin yeni adresi İngiltere Premier Lig oldu. 63 yaşındaki teknik adamın Crystal Palace ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 15:51:00 -
Favre kararını verdi: İmzayı atıyor! 3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Pazartesi günü açıklayacağız dediği teknik direktör konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı Lacivertliler'in uzun süredir gündeminde yer alan İsviçreli teknik adam Lucien Favre'nin yeni adresi İngiltere Premier Lig oldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 63 yaşındaki teknik direktör Crystal Palace ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa sürede açıklanacağı belirtildi.

Favre, 2018'da Dortmund'a katılmadan önce iki sezon Nice ve öncesinde Mönchengladbach ve Hertha Berlin kulüplerini çalıştırdı.

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