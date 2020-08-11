  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Fauci'den endişelendiren koronavirüs aşısı açıklaması

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüs aşısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fauci, aşının sanıldığı kadar etkili olamayabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 05:22:00 - 2020-08-11 05:25:55
Fauci'den endişelendiren koronavirüs aşısı açıklaması

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında pek çok aşı geliştirme çalışması devam ederken ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci'den endişelendiren bir açıklama geldi. Fauci, koronavirüs aşısının sanıldığı kadar etkili olamayabileceğini söyledi.

Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu tarafından gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Fauci, ilk koronavirüs aşısının yüzde 98 oranında etkili olma olasılığının zor olduğunu, yalnızca yüzde 60 oranında etkili olabileceğini söyledi.

"Aşı tedavi yöntemi olarak düşünülmemeli"

Ayrıca Fauci, koronavirüs aşısının tedavi yöntemi olarak düşünülmemesi gerektiğini, farklı bir şekilde düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Fauci, "Aşıyı salgını artık salgın yapmayacak ve onu iyi bir şekilde kontrol edilecek bir şey yapacak bir araç olarak düşünmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’ın korona virüs danışmanı Fauci’den ABD’yi yalanlayan açıklama
Beyaz Saray’ın korona virüs danışmanı Fauci’den ABD’yi yalanlayan açıklama

Aktüel

Beyaz Saray’ın korona virüs danışmanı Fauci’den ABD’yi yalanlayan açıklama

Dr. Fauci'den korkutan koronavirüs sözleri
Dr. Fauci'den korkutan koronavirüs sözleri

Dünya

Dr. Fauci'den korkutan koronavirüs sözleri

Anthony Fauci koronavirüs aşısı için tarihi açıkladı
Anthony Fauci koronavirüs aşısı için tarihi açıkladı

Dünya

Anthony Fauci koronavirüs aşısı için tarihi açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken paylaşım: Bu gece uyumayın
Gündem

Dikkat çeken paylaşım: Bu gece uyumayın

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor

12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi
Dünya

Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Gazze Şeridi'nde bulunan bir grup direnişçi, Akdeniz'de füze testi yaptı. Bölgeye yakın isimlerin aktardığına göre 5 füze ateşlendi...
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı