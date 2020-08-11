Fauci'den endişelendiren koronavirüs aşısı açıklaması

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında pek çok aşı geliştirme çalışması devam ederken ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci'den endişelendiren bir açıklama geldi. Fauci, koronavirüs aşısının sanıldığı kadar etkili olamayabileceğini söyledi.

Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu tarafından gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Fauci, ilk koronavirüs aşısının yüzde 98 oranında etkili olma olasılığının zor olduğunu, yalnızca yüzde 60 oranında etkili olabileceğini söyledi.

"Aşı tedavi yöntemi olarak düşünülmemeli"

Ayrıca Fauci, koronavirüs aşısının tedavi yöntemi olarak düşünülmemesi gerektiğini, farklı bir şekilde düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Fauci, "Aşıyı salgını artık salgın yapmayacak ve onu iyi bir şekilde kontrol edilecek bir şey yapacak bir araç olarak düşünmelisiniz." ifadelerini kullandı.