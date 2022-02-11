‘Faturamı ödemeyeceğim’ diyen Kılıçdaroğlu’na ilginç tavsiye! ‘Eğer yiğitsen…’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adeta sivil itaatsizlik çağrısı yaparak PKK'nın açıklamalarını hatırlatan bir skandal imza attı. Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarının fazla olmasını bahane ederek anarşi edebiyatı yaptı. Elektrik faturasını ödemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, halkı da bu eyleme davet etti.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından, suya zam yapan CHP'li İSKİ'nin de faturalarının ödenmemesi gündeme geldi. İSKİ konuya dair açıklama yaparak faturaların zamanı geçirilmeden ödenmesi çağrısı yaptı.

CHP'nin bu ikiyüzlülüğü, zamlara laf ettikleri halde utanmadan zam yapmaları, üstelik seçim sürecinde indirim vaadinde bulundukları halde kendi tükürdüklerini yalamaları, partinin utanmadan, sıkılmadan nasıl yalan söylediğini ve kendisiyle çeliştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Kılıçdaroğlu'nun söylemleri de masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Ben arzu ederim ki, CHP Genel Başkanı eğer yiğitse, gerçekten bir eylem başlatmak istiyorsa, evinden değil CHP Genel Merkezi'nden başlasın. O asansörler çalışmamaya başladığı zaman sekizinci kata nasıl çıkıp inecek, onu bize göstersin.

İstanbul'da İGDAŞ faturaları ödenmemeye başlanırsa ne yapacaklar? Onu planlasınlar.