Fatsa’da Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
Fatsa Gıda Odaları Başkanı Fatih Arslan, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.30 Nisan 2019 Salı 16:36
Fatsa Gıda Odaları Başkanı Fatih Arslan, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.
Başkan Fatih Arslan yaptığı açıklamada, ilçede 250 gram susamlı pide 2,5 TL, 500 gram susamlı pide ise 5 TL olarak karar aldıklarını ifade etti. Arslan, “Fırıncı üyelerimizin talepleri ve genel durumları değerlendirerek Ramazan pide fiyatları ortakça belirledik. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim” dedi.
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