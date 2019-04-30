Fatsa’da Ramazan pidesi fiyatları açıklandı Fatsa Gıda Odaları Başkanı Fatih Arslan, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Fatsa Gıda Odaları Başkanı Fatih Arslan, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Başkan Fatih Arslan yaptığı açıklamada, ilçede 250 gram susamlı pide 2,5 TL, 500 gram susamlı pide ise 5 TL olarak karar aldıklarını ifade etti. Arslan, “Fırıncı üyelerimizin talepleri ve genel durumları değerlendirerek Ramazan pide fiyatları ortakça belirledik. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim” dedi.

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