Yerel Fatsa’da korkunç olay! Ekipler bölgeye sevk edildi
Fatsa’da korkunç olay! Ekipler bölgeye sevk edildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada, traktörün yoldan çıkarak yaklaşık 300 metre yuvarlanması sonucu sürücü Ali Doğancı (26) hayatını kaybetti.

Kaza, Güvercinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Odun yüklemek için bahçeye giden Ali Doğancı’nın kontrolünü yitirdiği 52 KG 391 plakalı traktör, devrilip yaklaşık 300 metre yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde traktörün altında kalan sürücü Ali Doğancı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)

 

