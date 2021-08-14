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Gündem Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar uyardı: Dışarı çıkmayın
Gündem

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar uyardı: Dışarı çıkmayın

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Yağış yarın akşama kadar devam edecek, vatandaşlarımız gerekli olmadıkça dışarıya çıkmasınlar." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 07:38:00 -
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar uyardı: Dışarı çıkmayın

Ordu'nun Fatsa ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yağışın ilçe genelinde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Başkan Kibar, AA muhabirine, sağanağın ilçede su baskınlarına bağlı olarak çeşitli hasarlara yol açtığını belirtti. Yağışın etkisini sürdürdüğüne işaret eden Kibar, "Yağış yarın akşama kadar devam edecek, vatandaşlarımız gerekli olmadıkça dışarıya çıkmasınlar." dedi.

Kibar, sağanak dolayısıyla maddi hasar oluştuğunu, can kaybı olmadığını vurgulayarak bir çalışmalar sırasında iş makinesinin çarpması sonucu yaralanan belediye işçisinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Başkan Kibar, can ve mal güvenliğini dikkate alarak hareket edilmesi çağrısını yineledi.

Belediye ekipleri ise üzerindeki köprünün altının ağaç ve diğer malzemelerle kapanıp Elekçi Deresi'nin taşmaması için çalışma yürütüyor.

Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bazı köprü ve kavşaklardaki trafik, ihtiyaç durumunda belli aralıklarla kesiliyor. Yolun Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Binaların alt katlarında bulunan iş yerlerini ve evlerini su basan vatandaşlar ise yağmurun şiddetini azalmasının ardından biriken suyu tahliye etme başladı.

İlçe sakinleri, belediye hoparlöründen ve araçlardan yapılan anonslarla dere yataklarından uzak durmaları, dikkatli ve tedbirli olmaları noktasında uyarılıyor.

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