Fatma Yümlü Mustafa Destici'yi ziyaret etti! 'BBP bu fitne oyunlarına gelmez'

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BBP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü hakkında, Covid temaslısı olduğu ancak karantinada bulunmadığı gerekçesi ile ihbar yapılmış, harekete geçen emniyet görevlileri ihbar edilen adrese gitmişti. Burada emniyet güçleri ile Yümlü arasında kısa süreli bir tartışma yaşanmıştı.

Muhalif medya fitne peşine düştü!

Yalanda birbiri ile yarışan CHP yandaşı medya, yaşanan olayı çarpıtarak Fatma Yümlü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile ters kelepçe yapılıp gözaltına alındığını duyurdu.

BBP oyuna gelmedi!

Muhalif medyanın fitne çabaları BBP'de karşılık bulmadı. Mustafa Destici, Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Yümlü'nün gözaltına alınması sürecini yakinen takip etti. Destici, yaşananlara ilişkin ilk mesajında, "Acaba hangi mihraklar devreye girmiştir de bir taraftan İçişleri Bakanlığı ve Emniyet zorda kalsın, öbür taraftan BBP tabanı tahrik edilerek hükümet ve Cumhur İttifakı yıpratılsın? Bir taşla iki kuş vurma hesabı güdenler şunu bilsinler ki biz bu oyunlara gelmeyiz, bu tahriklere kapılmayız, bu provokasyonu bozarız." demişti.

Yümlü'den Destici'ye ziyaret

BBP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü, bugün Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Yümlü, yaşananların hiçbir politik yanı olmadığının altını yeniden çizdi. Yümlü ile görüştükten sonra olaya ilişkin bir değerlendirmede daha bulunan Destici, "Hiç kimse toplum sağlığıyla ilgili kurallardan muaf değildir. Her açıklamamızda, pandemiyle ilgili kurallara riayet edilmesini ve kamu görevlilerine yardımcı olunmasını tavsiye ediyoruz. Herhangi bir arkadaşımızın pandemiyle ilgili tedbirlere riayet etmemesini elbette hoş görmeyiz. Ancak bu, özellikle bir kadına yöneltilen fiziki ve psikolojik şiddetin gerekçesi olamaz."

ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı medya fitne peşinde koşmuştu!