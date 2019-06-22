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Fatma Turgut binlerce hayranıyla birlikte ‘Yaza merhaba’ dedi

İlk solo albümü ‘Elimde Dünya’daki şarkıları merakla beklenen ünlü sanatçı Fatma Turgut, sevenleriyle bir araya geldi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:55
Fatma Turgut binlerce hayranıyla birlikte ‘Yaza merhaba’ dedi

İlk solo albümü ‘Elimde Dünya’daki şarkıları merakla beklenen ünlü sanatçı Fatma Turgut, sevenleriyle bir araya geldi. Yılın en uzun gününde 21 Haziran Cuma günü ‘Yaza merhaba’ diyen Fatma Turgut, şarkılarının tamamının çok kısa bir sürede hep bir ağızdan söylenmesi karşısında duyduğu sevinci gizleyemedi.



Sanat kariyerine solo olarak devam etme kararı alan ünlü sanatçı Fatma Turgut, geçen ay çıkan ilk solo albümü ‘Elimde Dünya’dan yepyeni şarkıları ile Akbatı’da sahne aldı. Turgut’u coşkuyla karşılayan binlerce seyirci, konser boyunca ‘Dağılmak İstiyorum’ gibi şarkıları başta olmak üzere dillere pelesenk olan parçalarını hep bir ağızdan söyledi. Yeni albüm heyecanını sevenleri ile paylaşan Turgut,şarkılarının bu kadar kısa sürede benimsenmesi karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.



Turgut’un sahnedeki enerjisi de izleyenlerden tam not aldı. Muhteşem bir konserin ardından ziyaretçiler, gece yarısına kadar DJ performansı ile müziğin ve eğlencenin tadını çıkardı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:55
  1. sanat
  2. konser

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