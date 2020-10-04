Fatma Şahin'in maymunla yaşadığı anlar kahkaya boğdu

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yapılan şempanze adasının açılışını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in maymunlarla yaşadığı anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

Hayvanat bahçesinde şempanze adası

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Gaziantep Hayvanat Bahçesinde oluşturulan şempanze adasının açılışını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in hayvanat bahçesini ziyareti renkli görüntülere sahne oldu. Şahin’in maymunlarla yaşadığı anlar kimi zaman korkuttu kimi zaman ise güldürdü.

Maymun maskeyi attı

Bakıcısının kucağından Fatma Şahin’in kucağına giden maymuna tıbbi maske takılmak istendi. Fatma Şahin’in kucağında bulunan şempanzeye bakıcılarının yardımıyla maskesi takıldı. Ama maskeden rahatsız olan maymun maskeyi çıkararak yere attı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ve açılış nedeniyle konuşma yapmak isteyen Fatma Şahin, elindeki mikrofonu şempanzeye kaptırdı. Bakıcısının kucağında bulunan şempanze Belediye Başkanı Şahin’in elinden çekerek aldığı mikrofonu önce kokladı, sonra da ısırmaya çalıştı. Şahin, ısrarlı çabası ile mikrofonu almayı başararak, konuşmasına devam etti.

Mikrofonu beğenmedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasını tamamladıktan sonra, "Can bir selam ver" diyerek, mikrofonu yanındaki şempanzeye uzattı. Öfkeli maymun, eline aldığı mikrofonu bu kez ise yere attı.

Fatma Şahin ile maymunlar arasında yaşanan olaylar orada bulunanları kahkahaya boğdu.

Şempanze adası nedir?

Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunan şempanze adasında 7 şempanze için yazlık ve kışlık olmak üzere 2 bölüm bulunuyor. Alttan ısıtmalı, 1,5 dönüm üzerine inşa edilen ve gebe kalacak olan şempanzeler için doğum odaları da bulunan camlı sistem şempanze adasının açılışı ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler’in katılımıyla gerçekleştirildi.