Fatma Şahin’den anneler günü mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin, dünyada şefkat ve sevginin en güzel sembolünün anneler olduğuna dikkati çekerek, annelerin, aileleri birleştirici bir güce sahip olduğunu söyledi.

Anneler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda Şahin, koşulsuz sevginin en büyük örneklerini davranışlarında barındıran annelerin, sadakati, sabrı, hoşgörüsü ve sevgisinin eşsiz bir nitelik taşıdığını vurguladı.

Şahin mesajında, “Dünyanın kapılarını ilk araladığımız günden başlayarak bize kol kanat geren annelerimiz şüphesiz ki aile hayatının ve uzun kertede toplumun birleştirici unsurudur, sevgi şefkat ve sadakatin timsalidir. Annelerimiz, yaşam koşullarını bizlere öğreten, deneyim kazanmamızı sağlayan bizleri geleceğe hazırlayanların kurucularıdır. Anne sevgisini almış bir çocuk toplumsal yaşantısında da özverili, saygılı ve anlayışlı bir kişiliğe sahip olur. Bu durumda medeniyet anlamında annelerimizin öneminin yüksek olduğunu hazırlayandır. Çocukları söz konusu olduğunda hiçbir zorluktan kaçınmayan onların mutluluğu için çaba sarf eden ve en iyi şekilde yetişmesi için hayatları boyunca mücadele eden annelerimiz ailenin temel direği, güçlü yere tekrar tekrar doğruluyor. O yüzden annelerimize eğitimden sağlığa her alanda ne kadar iyi imkanlar sağlarsak, o kadar güçlü nesiller yetiştirebiliriz. Annelerimiz huzurluysa, toplum huzurludur, annelerimiz mutluysa, toplum mutludur. Annelerimiz güvendeyse, toplum güvendedir. O yüzden yeni Türkiye’nin anahtarı annelerimizdir. Ömürlerini ailelerine adayan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin ve yüreklerine evlat ateşi düşmüş, evlat acısını tatmış, ‘vatan sağ olsun’ diyerek bağrına taş basmış şehit ve gazilerimizin cefakar analarının da ellerinden öpüyor ve Anneler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.