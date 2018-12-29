Fatma Özden Ay kimdir nerelidir?

Fatma Özden Ay son dakika haberleri… AK Parti Şişli belediye başkan adayı olacağı öğrenilen, Fatma Özden Ay’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Fatma Özden Ay 2007 yılında AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak aktif siyasete başladı. Şişli’de 2 kez KK vekil Başkanlığı, Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Şişli İl Koordinatörlük görevlerinde bulundu. Peki Fatma Özden Ay kimdir? Fatma Özden Ay nereli? Fatma Özden Ay kaç yaşında? İşte Şişli AK Parti belediye başkan adayı Fatma Özden Ay biyografisi

Fatma Özden Ay kimdir?

1960 doğumlu. İlk, orta ve Lise eğitimini Tokat’ta tamamladı. A.Ü. İşletme Fakültesi İş İdaresi Bölümü lisans mezunu olduktan sonra MSÜ Fen-Edebiyat Fakültesinde “öğretmenlik-formasyon” eğitimi aldı. MEB Şişli bölgesi okullarında 5 yıl görev yaptı. İTÜ TMD konservatuarında ve Halk Eğitim Merkezlerinde Diksiyon-Güzel Konuşma dersleri verdi.

2007 yılında AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak aktif siyasete başladı. Şişli’de 2 kez KK vekil Başkanlığı, Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Şişli İl Koordinatörlük görevlerinde bulundu.

AK Parti “ Siyaset Akademisi “ ne katılarak I. Dönem mezunu oldu. 2010 yılına kadar siyaset okulu Katılım Sertifikası aldı. 2009 yerel seçimlerinde 3. Sıra Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Hukuk ve Denetim Komisyon üyesi ve 3 yıl Grup Başkan Vekili olarak görev yaptı. 2013 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından hazırlanan Kadın Meclis Üyelerine yönelik siyaset okulundan sertifika aldı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti 2. Sıra Belediye Meclis üyesi olarak yeniden seçildi. Orta derecede İngilizce, temel düzeyde Arapça bilmekte olup, evli ve 2 genç annesidir.

Şişle belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 61

AK Parti % 27

HP % 5

MHP % 4