0553 313 94 23

Fatma Özden Ay kimdir nerelidir?

Fatma Özden Ay son dakika haberleri… AK Parti Şişli belediye başkan adayı olacağı öğrenilen, Fatma Özden Ay’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Fatma Özden Ay 2007 yılında AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak aktif siyasete başladı. Şişli’de 2 kez KK vekil Başkanlığı, Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Şişli İl Koordinatörlük görevlerinde bulundu. Peki Fatma Özden Ay kimdir? Fatma Özden Ay nereli? Fatma Özden Ay kaç yaşında? İşte Şişli AK Parti belediye başkan adayı Fatma Özden Ay biyografisi

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:16
Fatma Özden Ay kimdir nerelidir?

Fatma Özden Ay son dakika haberleri… AK Parti Şişli belediye başkan adayı olacağı öğrenilen, Fatma Özden Ay’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Fatma Özden Ay 2007 yılında AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak aktif siyasete başladı. Şişli’de 2 kez KK vekil Başkanlığı, Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Şişli İl Koordinatörlük görevlerinde bulundu. Peki Fatma Özden Ay kimdir? Fatma Özden Ay nereli? Fatma Özden Ay kaç yaşında? İşte Şişli AK Parti belediye başkan adayı Fatma Özden Ay biyografisi

Fatma Özden Ay kimdir?

1960 doğumlu. İlk, orta ve Lise eğitimini Tokat’ta tamamladı. A.Ü. İşletme Fakültesi İş İdaresi Bölümü lisans mezunu olduktan sonra MSÜ Fen-Edebiyat Fakültesinde “öğretmenlik-formasyon” eğitimi aldı. MEB Şişli bölgesi okullarında 5 yıl görev yaptı. İTÜ TMD konservatuarında ve Halk Eğitim Merkezlerinde Diksiyon-Güzel Konuşma dersleri verdi.

2007 yılında AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak aktif siyasete başladı. Şişli’de 2 kez KK vekil Başkanlığı, Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Şişli İl Koordinatörlük görevlerinde bulundu.

AK Parti “ Siyaset Akademisi “ ne katılarak I. Dönem mezunu oldu. 2010 yılına kadar siyaset okulu Katılım Sertifikası aldı. 2009 yerel seçimlerinde 3. Sıra Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Hukuk ve Denetim Komisyon üyesi ve 3 yıl Grup Başkan Vekili olarak görev yaptı. 2013 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından hazırlanan Kadın Meclis Üyelerine yönelik siyaset okulundan sertifika aldı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti 2. Sıra Belediye Meclis üyesi olarak yeniden seçildi. Orta derecede İngilizce, temel düzeyde Arapça bilmekte olup, evli ve 2 genç annesidir.

Şişle belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 61

AK Parti % 27

HP % 5

MHP % 4

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:16
  1. Tokat
  2. Fatma Özden Ay kimdir
  3. Fatma Özden Ay nerelidir?
  4. Fatma Özden Ay ak parti şişli belediye başkan adayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti aday tanıtım toplantısında gerginlik
    1. AK Parti aday tanıtım toplantısında..
    2. İstanbul'da geniş kapsamlı operasyon
    3. Saadet Partisi Sultanbeyli belediye..
    4. Ali Koç'u sarsan tablo! Futbolcular..
    5. "Türkiye bizim için güçlü ve güvenilir..
    6. Keçiören’den Sarıkamış şehitlerine vefa
    7. Hüseyin Keskin kimdir nerelidir?
    8. İstanbul'da asayiş uygulaması
    9. Danışmanlık sektörü sertifikasyon ve..
    10. Aile ödülleri sahiplerini buluyor
    11. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren..
    12. Hastanede güvenlik görevlisinin..
    13. AK Parti Şile belediye başkan adayı..
    14. Sahibinden.com'da günübirlik üyeler..
    15. AK Parti İstanbul adaylarını açıklıyor
    16. TSK’dan rekor kıran paylaşım: Aziz..
    17. İlhan Ocaklı kimdir nerelidir?
    18. Erbakan: Akpınar tasvip edilemez
    19. TBMM'ye ziyaretçi akını
    20. AK Parti Tuzla belediye başkan adayı..
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?