Fatma Girik ölümden neden korkuyordu? İşte gündem olan son sözleri!

Yeniakit.com.tr

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 79 yaşındaki Fatma Girik'in, ölmeden önceki son röportajı gündem oldu.

Ölümünden günler önce Posta gazetesine konuşan Fatma Girik, "Öleceğim diye ödüm kopuyor." demişti.

Açıklamasında yaşadığı "ölüm" korkusuna değinen Girik, bu korkunun sebebini şöyle anlatmıştı:

Çünkü arkamda bana ihtiyacı olan kişileri bırakmış olacağım. Mesela annemden önce ölmek istemem. Kızım var, Ahu, benden başka kimsesi yok ama öleceğim sonuçta. Allah sıralı ölüm versin herkese.

'Arkamdan kötü konuşmasınlar'

Yeşilçam'ın her türden filminde rol alıp, bir dönem siyasete atılarak, yaşamını dindar insanların değerleri ile mücadelede geçiren Girik'in vasiyeti ise şöyleydi:

Öldüğümde arkamdan kötü konuşmasınlar bana yeter. Kimsenin canını yakmadım, kimseye kötülük yapmadım, kul hakkı yemedim, kimseyi hor görmedim, kimseye şımarıklık ya da güç gösterisi yapmadım. En önem verdiğim şey bu.

Yaptığı açıklamaları ve eylemleri ile Türk toplumunun dindar insanlarını ötekileştiren Fatma Girik, son röportajında ise halkın sanatçısı olduğunu iddia etmişti:

İyi insan olmak, dünyadaki her şeyden daha zordur. Sanatımın da hakkını verdim. Halkın sanatçısı oldum.

Fatma Girik seks filmi yönetmeni evli olan Memduh Ün ile Ün'ün öldüğü 2015 yılına kadar nikahsız ilişki yaşamıştı.

İlişkili Haber: Fatma Girik'i nasıl bilirdik?