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Spor Merakla bekleniyordu! TFF'den yabancı kuralı açıklaması geldi
Spor

Merakla bekleniyordu! TFF'den yabancı kuralı açıklaması geldi

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Merakla bekleniyordu! TFF'den yabancı kuralı açıklaması geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralına dair resmi bir açıklama yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada, Süper Lig'deki yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı ifade edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.

Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."

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Yorumlar

Kemal

TFF'nin yabancı kuralı konusunda yaptığı açıklama memnuniyet verici geldi. Milletimizin öz değerlerini korumak ve genç yeteneklerimizi desteklemek için bu tür kararların alınıp hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Türk futboluna her zaman milli oyuncularımızın hakim olması, hem gurur kaynağı hem de geleceğe güven veriyor.
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