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Spor Fatih Terim'e rest, elenen millilere jest! “O villaları teslim edeceğiz”
Spor

Fatih Terim'e rest, elenen millilere jest! “O villaları teslim edeceğiz”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Fatih Terim'e rest, elenen millilere jest! "O villaları teslim edeceğiz"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım’ın Dünya Kupası performansı sonrası Fatih Terim’in açıklamalarına tepki gösterdi. Hacıosmanoğlu, futbolculara söz verdiği villalarla ilgili tartışmalara da cevap vererek projenin SİT alanında olmadığını söyledi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim’le yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terim’in özel yayında yaptığı değerlendirmeleri eleştiren Hacıosmanoğlu, “Hesap sorma işi yanlıştı” dedi. Deneyimli teknik adamla ilgili yeni bir adım atıp atmayacağı sorusuna ise, “Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim” cevabını verdi.

 

“İddialar gerçeği yansıtmıyor”

2026 Dünya Kupası’na katılan A Milli Takım futbolcularına villa sözü veren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme yansıyan iddialara açıklık getirdi. Hacıosmanoğlu, “Burada da yalan söylüyorlar. Orası SİT alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim" diye konuştu.

 

Öte yandan Hacıosmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'na katılmasıyla birlikte FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldiğini, federasyon olarak bu rakama 2 milyon dolar daha eklediklerini söyledi. TFF başkanı, toplam primin eleme kadrosuna çağrılan tüm futbolcular arasında eşit şekilde paylaştırıldığını belirtti.

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Yorumlar

Ahmet

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milletimizin gururu olan A Milli Takım futbolcularımız için verdiği villa sözünü yerine getireceğini açıkladı. Bazı hainler tarafından yayılan SİT alanı iddiaları gerçeği yansıtmıyor, Allah'ın izniyle inşaat başlayacak ve futbolcularımıza bu hakikat dolu hediyeyi teslim edeceğiz. Hacıosmanoğlu Bey, milli takımımızın 2026 Dünya Kupası başarısıyla beraber gelen FIFA'dan aldığı 14 milyon dolar prim ile federasyon tarafından eklenen 2 milyon dolar toplam parayı da tüm eleme kadrosuna çağrılan futbolcular arasında eşit olarak paylaştırıyor. Bunu yapan bu lider, vatanımızı ve milletimizi her zaman gözetmiş, hakimiyetin bize ait olduğunu göstermiş bir Türk devletin adamıdır.

ata

ne villası... oyuncak birer ev verin... çocuklar gibi oynayanlara oyuncak verilir ancak....
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