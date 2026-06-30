Fatih Terim'e rest, elenen millilere jest! “O villaları teslim edeceğiz”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim’le yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terim’in özel yayında yaptığı değerlendirmeleri eleştiren Hacıosmanoğlu, “Hesap sorma işi yanlıştı” dedi. Deneyimli teknik adamla ilgili yeni bir adım atıp atmayacağı sorusuna ise, “Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim” cevabını verdi.

“İddialar gerçeği yansıtmıyor”

2026 Dünya Kupası’na katılan A Milli Takım futbolcularına villa sözü veren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme yansıyan iddialara açıklık getirdi. Hacıosmanoğlu, “Burada da yalan söylüyorlar. Orası SİT alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim" diye konuştu.

Öte yandan Hacıosmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'na katılmasıyla birlikte FIFA'dan 14 milyon dolar prim geldiğini, federasyon olarak bu rakama 2 milyon dolar daha eklediklerini söyledi. TFF başkanı, toplam primin eleme kadrosuna çağrılan tüm futbolcular arasında eşit şekilde paylaştırıldığını belirtti.