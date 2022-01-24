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Medya Fatma Girik hayatını kaybetti
Medya

Fatma Girik hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın oyuncusu Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 09:21:00 - 2022-01-24 10:04:18
Fatma Girik hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı torba Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden oyuncu Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberi duyurdu.

Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik için Keskin şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

Fatma Girik korona mıydı koronadan mı öldü? Fatma Girik ölüm nedeni ne?
Fatma Girik korona mıydı koronadan mı öldü? Fatma Girik ölüm nedeni ne?

Yaşam

Fatma Girik korona mıydı koronadan mı öldü? Fatma Girik ölüm nedeni ne?

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Yorumlar

Doğukan Ayan

Allah rahmet eylesin Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisiydi.
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FLE

Allah rahmet eylesin
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