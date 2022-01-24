Fatma Girik hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın oyuncusu Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı torba Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden oyuncu Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberi duyurdu.
Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik için Keskin şu ifadeleri kullandı:
"Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."