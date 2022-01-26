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Medya Fatma Girik cenaze töreni ne zaman? Fatma Girik cenaze töreni programı
Medya

Fatma Girik cenaze töreni ne zaman? Fatma Girik cenaze töreni programı

24 Ocak’ta yaşamını yitiren Fatma Girik’in cenaze töreni kar yağışı sebebiyle ertelenmişti. Peki, Fatma Girik’in cenaze töreni ne zaman yapılacak? Fatma Girik cenazesi ne zaman? Fatma Girik cenaze töreni programı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 13:10:00 - 2022-01-26 13:12:40
Fatma Girik cenaze töreni ne zaman? Fatma Girik cenaze töreni programı

Oyuncu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından düzenlenecek olan tören ise kar yağışı sebebiyle ertelendi. Peki, Fatma Girik’in cenaze töreni programı belli oldu mu?

Fatma Girik cenaze töreni ne zaman? Fatma Girik cenaze töreni programı

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile adına açıklamada bulunan Ahmet Hamdi Gürbüz, 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Fatma Girik'i anma töreni yapılacağını söyledi.

Gürbüz, sanatçının cenaze namazının öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi'nde kılınacağını belirterek, ardından defin için Bodrum'a götürüleceğini kaydetti.

Girik'in Bodrumda aile mezarlığına Memduh Ün'ün yanına defnedileceğini aktaran Gürbüz, "Bu süreçte değerli büyüklerimiz sağ olsun ailenin hep yanında oldu. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Süreci de yakından takip ediyor ve ne gerekiyorsa aileye her türlü konuda yardım edeceğini ifade etti." dedi.

Sanatçı için dün düzenlenmesi planlanan tören, hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

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