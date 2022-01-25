Fatma Girik cenaze töreni ertelendi mi? Fatma Girik için tören ne zaman nerede yapılacak?
Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Girik’i son yolculuğuna uğurlamak isteyenler ise cenaze namazının hangi camide kılınacağını, törenin nerede ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Fatma Girik için nerede tören yapılacak?
Oyuncu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu için nerede ne zaman tören düzenleneceği ise merak konusu…
Fatma Girik cenaze töreni ertelendi mi? Fatma Girik için tören ne zaman nerede yapılacak?
Fatma Girik'in cenazesi bugün Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.
Şişli Belediyesi'nde yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılması planlanan Fatma Girik'i Anma Töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.