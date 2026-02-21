Fatma & Cengiz Akkaya anne ve çocuk bilgi evi görkemli bir törenle hizmete açıldı

Açılış programında konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, belediye olarak yalnızca yol, park ve bina gibi fiziki yatırımlar gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda aile yapısını güçlendirmeye yönelik sosyal projeleri de hayata geçirdiklerini ifade etti. Anne ve Çocuk Bilgi Evleri projesinin, toplumsal faydayı önceleyen bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu belirten Akpınar, bu merkezlerin anneler ve çocuklar için sosyal, kültürel ve eğitsel imkânlar sunduğunu söyledi.



Başkan Akpınar konuşmasında, Anne ve Çocuk Bilgi Evleri projesinin ilk uygulamasının Egemenlik Mahallesi’nde, Erguvan Parkı içerisinde hayata geçirildiğini ve bu merkezin Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğü ile iş birliği içerisinde yaklaşık bir yıldır anneler ve çocuklara hizmet verdiğini dile getirdi. Namık Kemal Mahallesi’nde açılışı yapılan Fatma & Cengiz Akkaya Anne ve Çocuk Bilgi Evi ile birlikte ilçedeki ikinci merkezin hizmete girdiğini belirten Akpınar, bu merkezin Akkaya ailesi tarafından ilçeye kazandırılan bir hayır eseri olduğunu vurgulayarak aileye teşekkür etti.





Bilgi Evleri İlçe Genelinde Yaygınlaştırılıyor

Anne ve Çocuk Bilgi Evleri projesinin tek bir mahalleyle sınırlı tutulmadığını ifade eden Başkan Akpınar, üçüncü Anne ve Çocuk Bilgi Evi’nin yapımının tamamlandığını ve en kısa sürede hizmete açılacağını, dördüncü Bilgi Evi için ise Dulkadiroğlu Mahallesi’nde, Dulkadiroğlu Parkı içerisinde çalışmaların başlatıldığını açıkladı.



Namık Kemal Mahallesi’ndeki merkezin bulunduğu alanın geçmişte farklı sorunlarla anıldığını aktaran Akpınar, mahalle muhtarıyla yapılan istişareler sonucunda alanın eğitim, çocuklar ve ev hanımları için sosyal bir merkeze dönüştürüldüğünü ifade etti. Anne ve Çocuk Bilgi Evleri’nin, annelerin sosyal hayata daha aktif katılım sağladığı, çocukların ise yalnızca akademik değil; ahlaki, kültürel ve toplumsal değerlerle yetiştiği güvenli alanlar olduğu kaydedildi.

Başkan Akpınar ayrıca, merkezin kısa sürede tamamlanmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederken, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Açılışın Ardından İlk İftar Programı Gerçekleştirildi

Açılış programının ardından Ramazan ayının ilk iftarı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen iftar programında Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu.



Fatma & Cengiz Akkaya Anne ve Çocuk Bilgi Evi’nin, Namık Kemal Mahallesi başta olmak üzere Dulkadiroğlu ilçesinin sosyal hayatına katkı sunması hedefleniyor.