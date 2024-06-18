Fatma Betül Sayan Kaya 'önce eşim sonra ben' diyerek üzen haberi duyurdu!
Fatma Betül Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin ve eşinin koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.
Sosyal medya hesabından kendisinin ve eşi İlyas Kaya'nın Covid-19 olduğunu açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı ve önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hastalığı da sırayla atlatıyoruz, önce eşim sonra ben Covid olduk. Herkese sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum."
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