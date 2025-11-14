  • İSTANBUL
Gündem Fatih’teki “midye felaketi”nde yeni gelişme
Fatih’teki “midye felaketi”nde yeni gelişme

Giriş Tarihi:
Fatih’te anne ve iki çocuğunun şüpheli gıda zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan seyyar midyeci Y.D’nin “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 11 kaydı olduğu, işletme sahibi E.E’nin “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kasten yaralama” suçlarından 2 kaydı bulunduğu, lokum satıcısı F.T’nin ise “taksirle yaralama” suçundan bir kaydının tespit edildiği belirlendi.

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Böcek ailesinin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

 

Soruşturma kapsamında 11 Kasım sabahı konakladıkları otelden ayrılan ailenin 14.20 civarında Ortaköy'deki seyyar midye tezgahında midye yedikleri, 14.40 sıralarında yakın noktadaki G.M.T. isimli yiyecek işletmesine geçtikleri, anne ve kızının çorba içip sucuk kokoreç ve tavuk tantuni yedikleri, ailenin 15.17 civarında buradan çıktıkları, 18.30 sularında Fatih'teki H.S.B. isimli işletmeden lokum alıp akşam saatlerinde otele döndükleri belirlendi.

 

Ailenin 12 Kasım 11.16 sıralarında otelden çıktığı ve tedavi amaçlı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne gittikleri, anne-babaya diyare ve gastroenterit tanısı konularak tedavi uygulandığı, çocuklara da Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulantı ve istifradan dolayı ilaç tedavisinin yapıldığı, saat 15.40 sıralarında hastaneden ayrılarak kaldıkları otele dönen ailenin aynı gün başka çıkış yapmadıkları anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında 13 Kasım 02.20 sıralarında annenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine otele ambulans geldiği, daha sonra ailenin hastaneye sevk edildiği belirlendi.

Otel odasındaki olay yeri inceleme çalışmalarında 2 kusmuk örneği ve bir miktar lokum incelenmek üzere alındı.

Şüpheliler gözaltında

Turizmci O.H.A. ile otel çalışanı M.A. ve otel işletmecisi U.B.D'nin "tanık" olarak ifadeleri alındı.

Seyyar midye satıcısı Y.D'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 11, G.M.T. isimli iş yerinin sahibi E.E'nin "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kasten yaralama" suçlarından 2, lokum satışı yapan F.T'nin de "taksirle yaralama" suçundan bir kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelilerin olaya ilişkin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

 

Beşiktaş Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince, mağdur ailenin yemek yedikleri yerlerden alınan gıda numunelerinin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği belirtildi.

Konuyla ilgili tespit edilen diğer kişilerin de tanık olarak bilgilerinin alındığı kaydedildi.

Gözaltındaki 4 şüphelinin, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da hastaneye gittikleri, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.

