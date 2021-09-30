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Yerel Fatih’te yangın! 3 kişi etkilendi
Yerel

Fatih’te yangın! 3 kişi etkilendi

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 13:28:00 -
Fatih’te yangın! 3 kişi etkilendi

İstanbul Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mevlanakapı Mahallesi Gaye Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişiye, olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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