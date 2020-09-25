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Aktüel Fatih'te tramvay ile servis aracı çarpıştı
Aktüel

Fatih'te tramvay ile servis aracı çarpıştı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:38:49 -
Fatih'te tramvay ile servis aracı çarpıştı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te tramvay ile servis aracının çarpışması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay ile bir servis midibüsü, Laleli Aksaray arasındaki trafik ışıklarının bulunduğu yerde çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik ışıklarının bulunduğu yerden servis aracı çekilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılıyor.



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