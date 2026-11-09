Fatih'te tarih korunuyor gelecek inşa ediliyor

İstanbul’un binlerce yıllık medeniyet birikimine ev sahipliği yapan Fatih, tarihi mirası koruyan ve şehir hayatını yeniden şekillendiren yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar, kültürel mirasın korunmasını, yaşam kalitesinin artırılmasını ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakılmasını esas alıyor.

TARİHİ MİRAS YENİDEN HAYAT BULUYOR

Fatih Belediyesi, İstanbul’un tarihi kimliğini oluşturan eserleri korumak ve yeniden şehir hayatına kazandırmak amacıyla kapsamlı restorasyon ve ihya çalışmaları yürütüyor. İstanbul’un simge yapılarından Yedikule Hisarı’nda sürdürülen restorasyon çalışmaları, bu yaklaşımın en önemli örneklerinden birini oluşturuyor. Büyük Safran Han, Şekerci Han, Bostancılar Tabhanesi ve Mescidi gibi tarihi yapıların ihyasına yönelik çalışmalarla geçmişin izleri geleceğe taşınıyor. Kapalıçarşı ve çevresindeki tarihi yapıların korunması, yapı güvenliğinin artırılması ve kültürel dokunun yaşatılması da belediyenin öncelikleri arasında bulunuyor. Tarihi çeşme ve sebillerin ihyasıyla İstanbul’un su medeniyetine ait izler yeniden görünür hâle getiriliyor. Medrese Davutpaşa gibi tarihi mekânların kültür, sanat ve akademik faaliyetlerle buluşturulması ise koruma anlayışının yalnızca fiziksel restorasyonla sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.

KARA SURLARI ÇEVRESİNDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Fatih’in en önemli şehircilik yatırımlarından Kara Surları Millet Bahçesi, tarihi surların çevresini yeni bir yaşam alanına dönüştürüyor.

Beş etaplı proje kapsamında oluşturulan yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve sosyal donatılar, tarihi çevreyi koruyarak vatandaşların kullanımına sunuyor.

Topkapı Kaleiçi Meydanı düzenlemesi de bu dönüşümün önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Tarihi surların çevresinde gerçekleştirilen çalışmalarla Fatih’in kültürel mirası, yeşil alanlar ve kamusal yaşam bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE GÜVENLİ GELECEK

Fatih Belediyesi, İstanbul’un deprem gerçeğini dikkate alarak yapı stokunun yenilenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Atılgan Sitesi, Fatih Sitesi, Erseven Sitesi, Akşemsettin Mahallesi 2076 ada başta olmak üzere farklı mahallelerde yürütülen kentsel dönüşüm projeleriyle güvenli ve nitelikli yaşam alanları oluşturulması hedefleniyor. Kentsel Dönüşüm Ofisi aracılığıyla vatandaşlara teknik rehberlik ve süreç desteği sağlanırken dönüşüm çalışmalarında uzlaşı ve şehir kimliğinin korunması ön planda tutuluyor.

SPOR YATIRIMLARIYLA GÜÇLENEN FATİH

Fatih Belediyesi, modern spor tesisleriyle çocukların ve gençlerin spora erişimini kolaylaştırıyor. Mimar Sinan Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Silivrikapı Spor Köyü, spor salonları ve mahalle ölçeğindeki tesisler ilçenin spor altyapısını güçlendiriyor. Karagümrük Stadı’na yönelik çalışmalar da Fatih’in spor kimliğini destekleyen önemli başlıklar arasında yer alıyor. Yaz Spor Okulları ve farklı branşlarda gerçekleştirilen faaliyetlerle binlerce çocuk ve genç sporla buluşturuluyor.

KÜTÜPHANELER, OTOPARKLAR VE SOSYAL YAŞAM ALANLARI

Fatih Belediyesi, ilçenin günlük yaşamına doğrudan dokunan yatırımlarını da sürdürüyor. Başta 7/24 hizmet veren Merkez Kütüphane olmak üzere ilçeye kazandırılan kütüphaneler, öğrencilere ve araştırmacılara modern çalışma ortamları sunuyor. Silivrikapı Spor Köyü Otoparkı ve farklı mahallelerde hayata geçirilen otopark yatırımlarıyla tarihi ilçenin önemli sorunlarından biri olan araç parkı ihtiyacına çözümler geliştiriliyor. Belediyenin sosyal tesisleri ve mahalle kültürünü yaşatan kahvehaneleri ise vatandaşların bir araya geldiği, sosyalleştiği ve şehir hayatına katıldığı mekânlar olarak hizmet veriyor.

Tarihin kalbinde yürütülen bu çalışmalar, Fatih’i kültürel mirasını yaşatan, insanı merkeze alan ve geleceğe güvenle hazırlanan bir şehir olarak öne çıkarıyor.

Geçmişin Emaneti Geleceğin Fatih’i

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını korurken vatandaşların güncel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Turan, “Fatih, yalnızca İstanbul’un değil, dünya medeniyet tarihinin en kıymetli merkezlerinden biridir. Sorumluluğumuz, bu büyük mirası korurken hemşehrilerimizin bugünkü ihtiyaçlarına da cevap verebilmektir. Tarihi eserlerimizi ihya ediyor, Kara Surları çevresinde yeni yaşam alanları oluşturuyor, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla güvenli yapılar inşa ediyoruz. Spor tesisleri, kütüphaneler, otoparklar ve sosyal yaşam alanlarıyla Fatih’in yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Geçmişimizin emanetine sahip çıkarak geleceğin Fatih’ini hep birlikte inşa ediyoruz” dedi.