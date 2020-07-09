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Aktüel

Fatih'te silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 22:09:36 -
Fatih'te silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeyrek Mahallesi Eski Mutaflar Caddesi'nde bulunan bir iş yerine otomobille gelen şüpheliler, silahla ateş etmeye başladı.

Saldırıda, iş yerinin önünden geçen bir kişi merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Şüpheliler, saldırının ardından otomobille bölgeden uzaklaşırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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