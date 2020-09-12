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Aktüel Fatih'te silahlı saldırı
Aktüel

Fatih'te silahlı saldırı

İstanbul-Fatih’te camiden çıkan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:43:00 -
Fatih'te silahlı saldırı

Bugün saat 17.00 sularında Fatih Vatan Caddesi üzerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Namazını kılıp aracına gidiyordu ki...

Alınan bilgiye göre, namaz kıldıktan sonra camiden ayrılan yabancı uyruklu bir kişi, aracına doğru yöneldiği esnada, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Arkadaşları hastaneye yetiştirdi

Aracına binen kişi, bacağından vurularak yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Olayın ardından arkadaşları, yaralı şahsı kendi aracı ile Samatya’da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Saldırgan izini kaybettirdi

Saldırgan ara sokaklara girerek izini kaybettirirken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Emniyet çalışma başlattı

Çevrede güvenlik önlemi alan emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı olayı anlattı

Bir görgü tanığı ise, namaz kılan kişinin arabasına binmek üzereyken, karşıdan gelen şahsın bu tarafa geçip ona bir el ateş ederek karşıya koştuğunu söyledi.

"Para meselesinden kaynaklanıyor"

Vurulanın da arkadaşlarının peşinden koştuğunu, ama yakalayamadığını bildiren görgü tanığı, bunların para meselesinden kaynaklandığını söyledi.

"Ya buradan geçenbirine isabet etseydi?"

Görgü tanığı, bu bölgede 2-3 ay içerisinde aralarında 6-7 kez silahlı çatışma çıktığını belirterek bu merminin buradan geçen bir yayaya isabet etmesi ihtimalini hatırlattı ve 'yazık' ifadesini kullandı.

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