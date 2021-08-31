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Yerel Fatih'te otomobil takla attı! 2 yaralı
Yerel

Fatih'te otomobil takla attı! 2 yaralı

İstanbul’un Fatih ilçesinde Topkapı kavşağından Bakırköy istikametine giden Mehmet Ergün'ün kullandığı araç takla attı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 16:15:00 -
Fatih'te otomobil takla attı! 2 yaralı

Topkapı kavşağından Bakırköy istikametine giden Mehmet Ergün'ün kullandığı 34 RZ 1836 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı.

Kazada, Ergün ile araçtaki arkadaşı hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılara ambulansta müdahale edilirken, kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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