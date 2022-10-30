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Yerel Fatih'te otelde çıkan yangın söndürüldü
Yerel

Fatih'te otelde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Fatih'te bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 23:44:00 -
Fatih'te otelde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Fatih'te Katip Muslahattin Sokak'ta bulunan 3 katlı otelin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler yangın tüpüyle alevlere müdahalede bulunurken, otelde kalanların tahliye edilmesine yardım etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.

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