Fatih'te metruk bina alev alev yandı
Fatih'te iki katlı metruk binada yangın çıktı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar oluştu.07 Ekim 2019 Pazartesi 09:44
Yangın, 06.00 sıralarında Hoca Gıyaseddin Mahallesi Divan Efendi Sokakta bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.
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