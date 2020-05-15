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Fatih'te koronavirüs tedbirlerine uymayan dernek mühürlendi

İçerideki 12 kişiye, toplam 41 bin 800 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:02:47 -
Fatih'te koronavirüs tedbirlerine uymayan dernek mühürlendi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken içeride 12 kişinin bulunduğu ve kumar oynandığı belirlenen dernek mühürlendi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balat Mahallesi'nde bir dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden ekipler, içeride 12 kişinin bulunduğunu ve 4'ünün kumar oynadığını tespit etti. Dernektekilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 41 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen dernek binası da ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

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