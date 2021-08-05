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Gündem Fatih'te korkutan yangın: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi
Gündem

Fatih'te korkutan yangın: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

İstanbul Fatih'te 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında duman nedeniyle çok sayıda kişi rahatsızlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 05:34:00 -
Fatih'te korkutan yangın: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 00.00 sıralarında Fatih, Mevlanakapı Mahallesi, Çorlulu Ali Paşa Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı bir anda yoğun duman kapladı.

Çevredeki vatandaşlar binaya dayadıkları merdivenlerle mahsur kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelerek yangını söndüren itfaiye ekipleri de üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarda tedavi edildi. Mahalle sakinleri yangın söndürme sırasında zaman zaman birbirleriyle kavga etti. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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