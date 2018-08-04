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Fatih'te korkutan yangın

Fatih'te terk edilmiş bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:17
Fatih'te korkutan yangın

Fatih'te üç katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Katip Kasım Mahallesi Sepetçi Selim Sokak'ta bulunan üç katlı metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. 

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ağır hasar gören binanın yıkılma tehlikesine karşı bina çevresinde önlem aldı. Binanın bazı bölümleri itfaiye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:17
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