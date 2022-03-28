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Yerel Fatih'te korkutan yangın
Yerel

Fatih'te korkutan yangın

Fatih'te bir binada çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 05:59:00 -
Fatih'te korkutan yangın

Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada yaşayan ve dumandan etkilenen 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vatandaşlar ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

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