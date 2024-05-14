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Yerel Fatih'te kadın kamyonetin altında metrelerce sürüklendi!
Yerel

Fatih'te kadın kamyonetin altında metrelerce sürüklendi!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 14:51:03 - 2024-05-14 14:51:03
Fatih'te kadın kamyonetin altında metrelerce sürüklendi!

Fatih'te kadın kamyonetin altında metrelerce sürüklendi. Olay anı kameralara yansıdı.

Fatih Beyazıt'ta yolun ortasında yürüyen bir kadın, geri geri gelen kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin altında metrelerce sürüklenen talihsiz kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, feci kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 09.00 sıralarında Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Bir kadının yolun ortasından yürüdüğü sırada, kenarda bekleyen kamyonet geri geri hareket etmeye başladı. Kamyonet bir süre sonra kadına çarptı. Kamyonetin altında kalan talihsiz kadın, metrelerce sürüklenirken; çantası ise yolun ortasında kaldı. Kazayı fark edenlerin uyarıları üzerine şoför dururken, aracın altından çıkarılan kadının ağır yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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