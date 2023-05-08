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Yerel Fatih'te hastanede dehşete düşüren olay! Kadını öldürüp intihar etti
Yerel

Fatih'te hastanede dehşete düşüren olay! Kadını öldürüp intihar etti

Yeniakit Publisher
2023-05-08 22:46:00 -
Fatih'te hastanede dehşete düşüren olay! Kadını öldürüp intihar etti

Fatih'te İstanbul Tıp Fakültesi'nin bahçesinde, bir kadını vurarak öldüren şahıs ardından intihar etti.

İstanbul Fatih'te bir şahıs, hastane bahçesinde bir kadını vurup ardından intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Fatih’te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.D. isimli adam henüz bilinmeyen bir nedenle hastanede 4 haftadır tedavi gören D.S. isimli kadını silahla vurdu.

Kadın hayatını kaybetti

Talihsiz kadın yerde kanlar içinde yatarken, E.D. daha sonra elindeki silahı başına dayayarak intihar etti. Çevredeki vatandaşlar yerde kanlar içinde yatan kadını hastaneye taşırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri E.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. D.S.’nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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