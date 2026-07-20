Fatih’te çatıda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Fatih’te 4 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülürken, müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Şehsuvar Bey Mahallesi Işıl Sokak’taki 4 katlı binanın çatısında başladı.
Çatıdan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada bulunanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye eri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Binada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.