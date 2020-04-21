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Aktüel

Fatih’te ahşap bina alev alev yandı

Fatih’te 4 katlı bir ahşap bina, alev alev yandı.

2020-04-21 17:01:32 -
Fatih’te ahşap bina alev alev yandı

Fatih’te 4 katlı bir ahşap bina, alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sonrası bina tamamen küle döndü.


Edinilen bilgilere göre Kumkapı Arapzade Ahmet Sokak’ta bulunan 4 katlı bir ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın tamamını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dar sokaklar nedeniyle olay yerine ulaşmaktan zorluk çeken itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale etti. Alev alev yanan binada zaman zaman çökmeler de yaşandığı görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ahşap binadan geriye küller kaldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları drone ile de görüntülendi.


Yanan binada tinercilerin kaldığını söyleyen esnaf Muhsin Mutlu, "Aniden bir alevlenme oldu. İçeride 4 tane tinerci var diyorlar. Binanın sahiplerinin kim olduğunu da bilmiyoruz. Normalde metruk bir bina. Tinerciler, baliciler kalıyorlar içinde" ifadelerini kullandı.

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