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Fatih'te 3 Tacik birbirine girdi! Göğsünden vuruldu...

Fatih'te Tacikistanlı 3 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi göğsünden silahla vurularak yaşamını yitirdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 09:34
Fatih'te 3 Tacik birbirine girdi! Göğsünden vuruldu...

Olay, Aksaray Mesihpaşa Caddesi üzerinde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 Tacikistanlı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçtuğu kavgada taraflardan biri silahını çekerek ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralan Faruk Oblokulov yere yığıldı.

Hayatını kaybetti

Onlarca kişi bir anda ağır yaralı şahsın etrafında toplandı. Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Oblokulov'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Oblokulov burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arama çalışmaları başladı

Olay yerine gelen polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Tacikistanlı 3 şahsın kavgaya karıştığını belirleyen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın eşkalini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.



Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 09:34
  1. Aksaray
  2. Tacikistan
  3. silahlı kavga

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