Fatih'in idam ettiği Çandarlı Halil Paşa'nın torunu Cengiz Çandar'dan provokasyon

RECEP YEŞİL

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı olan terör sevici Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Mehmet Sıddık Akış'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

CENGİZ ÇANDAR'DAN PROVOKASYON

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayı bahane eden HDP/DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, sosyal medyada provokasyona soyundu.

Haddini ve boyunu aşan ifadeler kullanan Çandar, şu laf salatasını yaptı:

"Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanması, AKP iktidarının halk iradesine kaba bir saldırısıdır. Çevirdiği her türlü oyuna rağmen kendisini sandığa gömen Hilvan’ın acısını Hakkari’nin şahsında Kürt halkından çıkarmaktır. AKP, ne Hakkari’ye ne demokrasi güçlerine boyun eğdiremeyecek."

ÇANDARLI HALİL PAŞA'NIN TORUNU

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'nin Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, çağ açıp çağ kapatan büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 10 Temmuz 1453 tarihinde idam edilen Çandarlı Halil Paşa'nın torunudur.