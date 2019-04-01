'Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim' diyen İYİ Partili Aksoy'un aldığı oy oranı belli oldu

Seçim kampanyası süresince pankartlarında "Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim” sloganını kullanan İYİ Parti'nin Fatih adayı İlay Aksoy, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 4.39 oy alarak AK Parti ve CHP adaylarının gerisinde kaldı.

222 bin 541 seçmenin oy kullandığı Fatih'te, AK Parti adayı Mehmet Ergün Turan, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 53.04 ile Fatih belediye başkanlığını kazandı.

İYİ Parti'den büyük provokasyon!

CHP adayı Soner Özimer oyların yüzde 36.10'unu alırken, İyi Partili Aksoy ise 9 bin 427 oy alarak yüzde 4.39'da kaldı.

Aksoy'un "Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim" pankartları belediye çalışanları tarafından indirilmişti ve Suriye Dostluk Derneği tarafından Aksoy hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan suç duyurusunda bulunulmuştu.