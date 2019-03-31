Fatih yerel seçim sonuçları 2019 | İstanbul Fatih yerel seçim 2019 seçim sonuçları oy oranları

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Fatih belediye başkan adayları 2019

AK Parti Fatih belediye başkan adayı Mehmet Ergün Turan (Cumhur İttifakı)

CHP Fatih belediye başkan adayı Soner Özimer

İYİ Parti Fatih belediye başkan adayı İlay Aksoy

HDP Fatih belediye başkan adayı Abdullah Tayboğan

SP Fatih belediye başkan adayı İbrahim Bakşiş

Vatan Partisi Fatih belediye başkan adayı Süleyman Doğan

BBT Fatih belediye başkan adayı Mustafa Reşit Sofuoğlu

Fatih belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Fatih’de seçmenler Fatih yerel seçim sonuçlarına göre Fatih belediyesini kim kazandı? Fatih belediyesi hangi partiden? Fatih 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Fatih ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Fatih yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Fatih seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Beykoz seçim sonuçlarını, Fatih’de partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Fatih belediye meclis üyeleri

01-Salih Akverdi 02-Hadi Diler 03-Nazmiye Sümeyey Sayan 04-Özlem Yir 05-Adnan Şenocak 06-Hasan Süver 07-Ayşe Vızvız 08-Orhan Narın 09-Yahya Atıcı 10-Fatma Yavuz 11-Veysel Karani Yüksel 12-Murat Musaoğlu 13-Giyasettin Eyyüpkoca 14-Tacettin Civriz 15-Cahide Ahmetoğlu 16-Serkan Kebapçı 17-Necati Kalkan 18-Şenol Özdemir 19-Abdulhamit Şeker 20-Gökhan Ceyhan 21-Hediye Aray 22-Hamit Fırat 23-Yusuf Sertkaya 24-Rıza Çakmak 25-Zeki Gündoğdu 26-Ahmet Çakmak 27-Necati Erol 28-Gazanfer Yıldırım 29-Harun Osmanoğulları 30-Birsen Emiralioğlu 31-Cevdet Bildik 32-Murat Nuhut 33-ibrahim Bağcı.

CHP Fatih belediye meclis üyesi adayları

Kazım Akşahin

Ayşegül Okumuş Görgü

Fatih Sarmusak

İsmail Şahin

Coşkun Yeşilyurt

Nazmiye Akarslan Durgut

Mehmet Maranki

Gizem Medine Küçük

Ersin Çolak

Mehmet Gazanfer Koyuncu

Hülya Özdemir

Recep Önem

Fazıl Uğur Soylu

Vahdettin Bayezit

Yasemin Çevik

Gürkan Bozkurt

Burcu Zeybek Özçelik

Ferit Ozan Özdinç

Atranik Yontan Aslı Ünver

Halil Özer

Şahin Kumralgil

Salim Derelioğlu

Aynur Çolak

Neslişah Akşahin

Hüseyin Kayakıran

Süleyman Aydın

Mehmet Suat Özcan

Memet Akgün

Yahya Kemal Bayar

Aytül Demir

Haluk Akpek

Sinem Ercan

Yedek Üyeler

Ziya Ünsal

Aziz Boşnak

Seçkin Atlı

Kontenjan

Yusuf Günaydın

Harun Özüdoğru

İsmail İleri

Şükrü Boyraz

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)